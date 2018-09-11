Депутат з Тернопільщини поплатився за те, що “забув” про придбаний автомобіль

10/09/2018 Розмір тексту:

Працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України за погодженням з прокуратурою області складено протокол про вчинення депутатом Шманьківської сільської ради Чортківського району правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Зокрема, депутат місцевої ради після придбання ним транспортного засобу вартість якого перевищила 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб –автомобіля «Пежо» не повідомив у встановленому законом порядку та строк Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

Депутат Базаринської сільської ради Збаразького району несвоєчасно, без поважних причин не подав е-декларацію за 2017 рік.

За результатами розгляду судом протоколів за порушення вимог фінансового контролю вказаних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу. За недеклароване авто депутат сплатить 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за неподання щорічної е-декларації – 50.