Депутат від партії “Укроп” приписав собі чужі заслуги?

03/08/2017 Розмір тексту:

14 липня у Парку Злуки УНР-ЗУНР у Підволочиську відбулася толока. Одним із організаторів була Віта Салко, до прибирання долучились десятки жителів райцентру. Яким же було їхнє здивування, коли у ЗМІ та на офіційному сайті партії “Укроп” з’явилась інформація про те, що організатором толоки був депутат Підволочиської районної ради Олег Збрик.

Про це “За Збручем” повідомили представники ГО “Самоорганізація Населення”.

Публікація так і називалася: “Укропівець облагороджує узбережжя річки Збруч”. Обурення громади викликала також фраза: “Зокрема, укропівець забезпечує оплату працівникам, які прибирають територію та займаються її окультуренням”.

“Олег Збрик і справді надав техніку для прибирання, оскільки наданий комунгоспом трактор для вивозу сміття зник після першої ходки. Пан Збрик брав участь у прибиранні й сам, однак це не дає йому права стверджувати, що він оплатив роботи із облагородження парку”, – зазначають представники громади.

На сайті партії “Укроп” інформація була опублікована без перевірки. Її підхопили ЗМІ.

“Проект реконструкції парку над річкою Збруч у Підволочиську – початок відродження зони відпочинку, ми над ним працюємо уже рік і запрошуємо всіх долучатись, а не вішати погони з фразами, що весь Підволочиськ проплачено працює”, – пише на своїй сторінці у мережі FacebookWioletta Salko Віта Салко.

Толоки у Підволочиському Парку Злуки УНР-ЗУНР плануються також у найближчі дні. Громада просить долучатися усіх небайдужих, однак не приписувати собі того, чого нема.