Депутат сільради не подав декларацію: на Тернопільщині спіймали чергового “великого” корупціонера

22/11/2017 Розмір тексту:

Підгаєцьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із працівниками Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області виявлено, факт неподання декларації за 2016 рік особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Встановлено, що депутат однієї із сільських рад Підгаєцького району Тернопільської області, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав за 2016 рік щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій органів місцевого самоврядування.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України (Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації). На даний час триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється Підгаєцьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури області.