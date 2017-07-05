Депутат обласної ради “заснув” у болоті. Кумедне відео

В рамках підготовки до участі у IV Всеукраїнській спартакіаді серед народних депутатів України, депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських та селищних рад команда депутатів та працівників місцевого самоврядування взяла участь у Спартакіаді працівників органів місцевого самоврядування Тернопільської області.

Про це повідомляє ГО “Скеля”, публікуючи досить цікаве відео, пише Політерно.

Змагання проводились 19-21 травня 2017 року на базі оздоровчого комплексу “Лісовий” у селі Скоморохи Бучацького району. Урочисте відкриття відбулось 19 травня.

З вітальним словом і побажанням успіхів у високій спортивній майстерності, до присутніх звернувся Іван Бабійчук (регіонал зі стажем, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської облради).

Спартакіада закінчилася тим, що було на що подивитися, як делегація чиновників впала лицем в болото, і це все за кошти платників податків.

На відео головну роль лежачого лицем в траві майстерно грає голова бюджетної комісії Тернопільської облради, член фракції “Радикальна партія Ляшка” Сергій Швець…