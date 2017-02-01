Депутат міськради знайшов заміну Мединському

01/02/2017 Розмір тексту:

Депутат тернопільської міської ради Андрій Шкула вражений водієм маршрутки №16.

На своїй сторінці у “Фейсбуці” він розповів, що зустрів у Тернополі ввічливого та привітного водія, який не палить, не хамить та ще й розмовляє англійською.

Тернополянин запропонував зробити цього чоловіка начальником управління транспорту. Депутат почув, як водій розмовляв із іноземним студентом англійською мовою, пише Доба.

— Таких водіїв треба берегти, як вимираючий вид, — коментує Olga Karavanska-Gordziy.

Користувачі пишуть, що потрібно було зробити фотографію чоловіка, щоб тернополяни знали таких хороших людей.