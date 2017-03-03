Депутат-хабарник з Тернопільщини може “купити” собі волю за чверть мільйона гривень

03/03/2017 Розмір тексту:

Депутат міськради може поповнити державну казну на 256 тис. грн., замість перебувати під домашнім арештом уночі.

За принципової позиції прокуратури Тернопільської області апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні, змінив запобіжний захід депутату однієї з міськрад Тернопільщини, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, що депутат міської ради вимагав від місцевої жительки 2000 доларів США за позитивне вирішення на засіданні земельної комісії, членом якої він є, та сесії міськради питання щодо передачі їй земельних ділянок у власність та оренду. Зловмисника затримано безпосередньо під час отримання обіцяних грошей 22 лютого 2017 року. Тернопільський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, проте прокуратура Тернопільської області оскаржила це рішення. У випадку невнесення застави у строк, визначений судом, вирішуватиметься питання про застосування більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою.