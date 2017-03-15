Депутат міськради, якого спіймали на хабарі, “купив” собі свободу за 250 тисяч гривень?

Відомо, що незадовго до затримання він вимагав у мешканця райцентру «винагороду» за отримання позитивного рішення земельної комісії та сесії міської ради щодо передачі кількох земельних ділянок у власність та оренду. Депутат назвав вартість «послуги» – 2000 доларів США.

Під час отримання хабара він був затриманий співробітниками СБУ спільно з прокуратурою та правоохоронцями. Втім, під час першого судового засідання суддями була визначена сума застави у розмірі 256 тисяч гривень. Не довго роздумуючи, гроші корупціонер вніс на рахунок судової інстанції. На вирок суду бережанський депутат чекатиме не в СІЗО, а на волі, пише сайт Тернополяни.