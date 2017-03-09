Депресивне 8 березня: молода тернополянка викинулася з п’ятого поверху

09/03/2017 0
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8 березня в Тернопільську обласну дитячу лікарню з діагнозом «ЗЧМТ, струс головного мозку, закрита травма живота, поодинокі пошкодження м’яких тканин обличчя – спроба суїциду» шпиталізовано місцеву 18 річну жительку.

Як повідомляє Погляд, травми потерпіла отримала внаслідок падіння з 5-го поверху житлового будинку за адресою м. Тернопіль, проспект Злуки.

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