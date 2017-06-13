День Японії у Тернополі: гейші, суші, матча, хоку, орігамі

13/06/2017 Розмір тексту:

Віртуальну мандрівку країною Ніппон або місцем, де сходить сонце, організували у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі. Упродовж години студенти та викладачі закладу розповідали гостям заходу про Японію, показали, як приготувати суші і пригостили ними присутніх, продемонстрували чайну церемонію, читали хоку та вчили основам орігамі. Відбувалося усе це в рамках Дня Японії у нашому місті та Року Японії в Україні.

Зустрічали гостей дівчата у золотистих кімоно з традиційними японськими зачісками та макіяжем. Фойє і коридор коледжу прикрасили різноманітними виробами з паперу, відповідно оформили і аудиторію, де відбувалося «знайомство» із Японією. Готувалися до події усім коледжем: керівництво все організовувало, студенти виготовляли декорації та готували інформацію про цю далеку країну, одна із викладачів, яка цікавиться різними країнами, разом зі студентами приготували декілька видів суші для дегустації, студентку Одеського університету, яка вивчає японську мову, запросили показати чайну церемонію.

Для Таїсії Ведяйкіної зацікавлення Японію почалося із мультфільмів та аніме. Потім багато слухала музики, дивилися фільми в оригіналі і вирішила вивчити японську. Спочатку займалася з репетитором, а пізніше вступила до Одеського університету на факультет міжнародних відносити з вивченням східних мов, де вже три і вивчає японську. У вузі для популяризації японської культури часто влаштовують зустрічі для тих, хто цікавиться цією країною: проводять чайні церемонії, грають в японські ігри, переглядають фільми та аніме. Під час заходу у Тернополі Таїсія розповіла, що чайна церемонія триває чотири години, починається вона із привітання у вигляді поклону, яких є три види. Потім перед гостем протирають чашечки і чайник, і пропонують скуштувати десерт, оскільки чай матча готується без цукру. Чашечку з чаєм необхідно тримати на долоні лівої руки і притримувати її правою рукою. Випивають чай за три-чотири ковтки, але роблять це повільно, смакуючи кожен ковток. До речі, до участі у чайній церемонії дівчина запросила заступника начальника управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу ТОДА Наталію Савіцьку.

– Чай гіркуватий, не подібний на чай, до якого звикли українці, має цікавий смак, – поділилася враженнями Наталія Свіцька після дегустації напою. – А за кілька хвилин він стає ще густішим і терпкішим.

Сама Таїсія Ведяйкіна вперше побачила японську чайну церемонію по телевізору, потім при посольстві у Києві, а пізніше в Одеському виші, де навчається. Тепер же поділилася власним досвідом з тернополянами.

Ольга Трач

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