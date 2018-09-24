День діалогу з владою: У Тернополі стартував масштабний форум, участь у якому бере Прем’єр-міністр. ФОТО

24/09/2018 Розмір тексту:

Протягом двох днів, 24-25 вересня, Тернопіль буде дискусійним майданчиком для напрацювання подальшого напряму розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.

Організовує захід Асоціація міст України. На форум запрошено близько 400 учасників – голови громад-членів АМУ, народні депутати України, міністри, представники урядових структур та парламенту, а також проектів міжнародної технічної допомоги – партнерів АМУ, експертного середовища. Участь у Форумі бере також Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

В рамках Дня діалогу з владою заплановано підписання Меморандуму про наміри та взаєморозуміння між Асоціацією міст України та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Додамо, що Форум є щорічним і традиційним. Цього року він присвячений обговоренню результатів та викликів реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, впровадження секторальних реформ та законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства й містобудування.