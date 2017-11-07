Делегація з Тернопільщини бере участь у Європейському тижні інновацій в Любліні. ФОТО

07/11/2017 Розмір тексту:

У польському місті Люблін проходить Європейський тиждень інновацій. У рамках даного заходу планується підписання протоколу намірів між Тернопільською обласною державною адміністрацією, обласною радою та Люблінським воєводством. Участь у пленарній сесії ЄТІ бере делегація з Тернопільщини, яку очолюють голова ОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.

Європейський тиждень інновацій – це можливість обмінятися думками та досвідом у сферах біотехнологій, відновлювальних джерел енергії тощо. Саме тому, під час його проведення для учасників заходу передбачено кілька дискусійних тематичних панелей.

Власне, біо-економіка є ключовою спеціалізацією Люблінського воєводства. Під час Європейського тижня інновацій, як наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, представники органів державної влади, бізнесу, науки та місцевого самоврядування будуть говорити про роль біоенергетики та енергетики у формуванні конкурентоспроможності регіонів.

«Під час дискусійних панелей ми зможемо продемонструвати результати науково-ділової співпраці. А також обговоримо питання електромобільності та те, як енергоефективність з низьким рівнем викидів впливає на якість послуг у сфері транспорту», – зазначив Степан Барна.

Також він зауважив, що під час заходу буде можливість обговорити досвід Люблінського воєводства у сфері інноваційних технологій, ознайомитися з діяльністю інноваційних компаній та розповісти про напрацювання в даному напрямі, які вже є у Тернопільській області.