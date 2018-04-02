Декларації з лікарями: як діяти мешканцям області

02/04/2018 Розмір тексту:

Із другого квітня жителі області вже можуть укладати декларації з обраними лікарями. Підписати угоду на обслуговування можна з сімейним лікарем або терапевтом та педіатром.

– Тернопільська область вже отримала зразок декларації, яку з 2 квітня будуть укладати жителі області та сімейні лікарі, терапевти і педіатри, – повідомила Лідія Чайковська, заступник начальника управління охорони здоров’я ТОДА. – При наших нормативах сімейний лікар має укласти 1800 декларацій з жителями області і тоді він отримає додаткове фінансування від держави у розмірі 370 гривень на дорослу особу та 740 на дитину або людину похилого віку. Лікар-педіатр, за нормативами має укласти угоди на обслуговування 900 дітей. Для цього мама дитини з паспортом та ідентифікаційним кодом йде до того лікаря-педіатра, якого хоче обрати, з копією свідоцтва про народження дитини і підписує декларацію. Аналогічна процедура стосується і дорослих. Кожен житель області, не залежно від місця проживання, національності і віку, обирає сімейного лікаря, приходить до нього з копією паспорта та ідентифікаційного коду і укладає декларацію на обслуговування.

Процес укладання декларацій триватиме до кінця 2018 року. Утім, краще це зробити до червня. Тоді вже з липня Національна служба здоров’я України виділятиме кошти на кожну декларацію. Надходитимуть вони у Центри первинної медико-санітарної допомоги та лікувальні заклади другого рівня, які до того часу повинні реформувати у комунальні некомерційні підприємства, оскільки тільки з такими підприємствами співпрацюватиме Національна служба здоров’я. Тоді з липня центри медико-санітарної допомоги будуть мати від держави додаткове фінансування на свій розвиток. Кошти, які додатково виділяє держава на первинну ланку, за словами Лідії Чайковської, не відносяться до тієї медичної субвенції, які отримає галузь охорони здоров’я у цьому році. З 2019 року лікувальні заклади, які не зуміли перейти у комунальні некомерційні підприємства втратять державне фінансування.

Ольга Трач