Де в Тернополі з’являться нові бювети з питною водою. ВІДЕО
24/03/2018 0
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У Тернополі з’являться нові бювети, звідки мешканці міста зможуть безкоштовно набирати питну воду.
Таких у титульному списку на цей рік – 6 у різних куточках Файного.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
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