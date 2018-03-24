Де в Тернополі з’являться нові бювети з питною водою. ВІДЕО

24/03/2018 0
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У Тернополі з’являться нові бювети, звідки мешканці міста зможуть безкоштовно набирати питну воду.

Таких у титульному списку на цей рік – 6 у різних куточках Файного.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.

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