Де в Тернополі встановлять пам’ятник Майстру Йоді? ВІДЕО
06/09/2018 0
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У Тернополі встановлять пам’ятник герою “Зоряних воєн” Майстру Йоді. Незвичні статуї та фігури, вважають у міській раді – крок до привернення іноземних туристів до нашого міста.
Майстер Йода — вигаданий персонаж серіалу “Зоряні війни”. Згідно зі сценарієм Йода був одним з найславетніших і наймогутніших майстрів-джедаїв у галактичній історії. Цьогоріч тернополянин Сергій Кутузов написав петицію “Пам’ятник вчителю” у Єдиній системі місцевих петицій, аби встановити Майстру Йоді пам’ятник.
“Одним з переможців проектів громадського бюджету у 2017 року став “Пам’ятник вчителю”. Оскільки проекту цього пам’ятника досі немає, пропоную встановити в Тернополі пам’ятник всесвітньо відомому вчителю – Майстру Йоді”, – йдеться у петиції.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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