Де в Тернополі можна врятуватися від холоду

12/01/2017 Розмір тексту:

Чотири пункти обігріву працює в обласному центрі. Вони відкриті цілодобово для всіх потребуючих. Волонтери кажуть: найчастіше допомога необхідна безхатченкам.

Сильні морози під час Різдвяних свят стали фатальними для сорока українців. Вони загинули внаслідок тривалого перебування на холоді. Жителям Тернополя вкотре нагадують про діяльність пунктів обігріву.

«Маємо надію, що робота пунктів обігріву допоможе запобігти фатальним випадкам. Нагадуємо, що вони працюють з п’ятого січня цілодобово, відкриті для всіх охочих. Один пункт обігріву розташований у парку ім. Тараса Шевченка, решта у 1, 2 та 3 міських лікарнях. Від п’ятого січня до пункту обігріву у парку Шевченка звернулося більше п’ятдесяти людей. У пунктах обігріву можна отримати першу медичну допомогу, зігрітися гарячим чаєм. У парку є вказівники, як добратися до пункту обігріву. Тож думаю, вони стануть у нагоді для тернополян і гостей міста», – каже заступник начальника державної рятувально-пожежної частини управління ДСНС у Тернопільській області Юрій Осуховський.

За словами рятувальників, пункти обігріву працюватимуть у Тернополі, поки не завершиться холодна пора.