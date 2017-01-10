Де в Тернополі можна підзаробити. Перелік

10/01/2017 Розмір тексту:

Один із способів підзаробити для безробітних тернополян – це оплачувані громадські роботи. Йдеться не тільки про прибирання вулиць чи збір вторинної сировини. Перелік таких робіт набагато ширший. Працювати можна на підприємствах, в організаціях, установах комунальної форми власності, а також за договорами – у інших роботодавців.

Оплачуються громадські роботи з коштів бюджету міста та Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства, в межах виділених коштів.

Перелік оплачуваних громадських робіт, що відповідають потребам міста, мають економічну, соціальну та екологічну користь затвердили у кінці грудня минулого року під час засідання виконавчого комітету. Серед іншого, до таких робіт належать: благоустрій, озеленення, заліснення земель території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд; роботи, пов’язані з утриманням автомобільних доріг та придорожніх смуг; благоустрій територій та будівель державних та комунальних підприємств; роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери. Крім цього є роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд; основні та допоміжні роботи в благодійних їдальнях, пунктах обігріву, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення; впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території населеного пункту; роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури. Можна обрати роботу в музеї, відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, або в архівах з документацією. Окремим пунктом йде актуальне нині інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та роботи з документацією. Пропонуються також роботи, пов’язані з організацією та проведенням масових заходів у місті, догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам, учасникам АТО та членам їх сімей, а також догляд за хворими та допоміжні роботи у закладах охорони здоров’я.

Детальнішу інформацію про оплачувані громадські роботи можна дізнатися у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Ольга Трач