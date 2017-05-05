“Де Саймон Чернявський?” – селяни з Гусятинщини виступили проти “Мрії”. ВІДЕО

05/05/2017 Розмір тексту:

Епопея у Гусятинському районному суді триває. Селяни кількох сіл судяться з агрохолдингом «Мрія» за свої паї.

Судові слухання розпочалися ще взимку минулого року. Жителі Крогульця та Нового Нижбірку подали позови на розірвання договорів, укладених з «Мрією».

Довший час людям не видавали договори на руки. А коли частині все-таки видали, у селян виникла підозра, що документи підроблені. Люди стверджували, що на договорах стоять не їхні підписи.

Аби вирішити цю ситуацію в правовому руслі, селяни звернулися до районного суду. Судді призначили почеркознавчу експертизу, яка тривала кілька місяців. І от нещодавно почали надходити висновки експертів. Експертиза визнала, що підписи людей на документах дійсно були підроблені. Таким чином, договори, які укладалися на 10-15 років, є незаконними. Проте, ані юрист «Мрії», яка була присутня в суді, ані керівники однієї з фірм, що входить у холдинг, цього не визнають.

На судове засідання сьогодні у Гусятинському райсуді зібралося більше сотні жителів кількох сіл. На зустріч також прийшов і радник міністра МВС Арсена Авакова Михайло Апостол. Пан Михайло заявив, що допомогти селянам ніхто не може. Люди лише можуть сподіватися на справедливість суду.

Жителів сіл обурили слова і радника, і керівників «Мрії». Адже судові засідання по цих справах можуть тривати не один рік. В той час, коли «Мрія» і далі користуватиметься сільськими паями, видаючи за них мізерну плату.

Апогеєм розмови стало обурення людей безгосподарністю «Мрії».

«З приходом Саймона Чернявського колись потужне підприємство стало занепадати. Особливо це видно у Гусятинському районі. Минулого року 500 гектарів засадили картоплею, але не зібрали. Картопля перезимувала, а щоб не милила людські очі, її почали «збирати» навесні – просто переорали», — говорить жителька села Крогулець Ірина Добровольська.

Селяни голосно вимагали зустрічі особисто із Саймоном Чернявським. Основним аргументом стало те, що люди хочуть подивитися в очі приїжджому, який, на думку селян, занедбує їхні наділи. Присутні керівники одного із підрозділів «Мрії» лише посміхалися у відповідь.

Врешті суд знову перенесли, оскільки юрист агрохолдингу запросив на ознайомлення з висновками експертів два тижні.