Де на Тернопільщині найбільше лютують віруси

24/12/2016 Розмір тексту:

Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в області залишається стабільно високим. За словами лікарів-епідеміологів, кількість випадків захворювання перевищує епідпоріг на 60%, минулого тижня було зафіксовано 901 випадок на сто тисяч населення. Жителів Тернопільщини просять подбати про заходи профілактики.

Тернопільщина переживає епідемічний стан. Медиків особливо турбує ріст захворюваності серед дітей шкільного віку.

«За п’ятдесятий тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 27,9%. Це 9574 випадків проти 7486 випадків. На жаль, більша частина хворих – діти до 18-ти років. Питома вага дітей до 18-ти років серед хворих склала 62% (5935 осіб). Ріст захворюваності серед дітей у порівнянні з попереднім тижнем складає 22, 9%. За звітний тиждень було госпіталізовано 451-у особу, з них – 322 дітей. Спостерігається тенденція зростання кількості госпіталізованих», – розповідають в обласній санепідслужбі.

Найвищий показник захворюваності у Борщівському, Заліщицькому, Монастириському та Шумському районах. В окремих навчальних закладах цих районів донині призупинене навчання. В обласному центрі наразі навчальний процес відновлено. В управлінні освіти і науки сподіваються, що цього семестру карантину не запроваджуватимуть. Натомість школярів просять бути уважними до свого самопочуття, при перших ознаках хвороби варто звертатися до лікарів.