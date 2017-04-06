Де на Тернопільщині найбільше безробітних

06/04/2017 Розмір тексту:

Статус безробітного має понад п’ятнадцять тисяч жителів області. серед них переважає сільське населення. Це пов’язано з тим, що люди ведуть домашнє господарство й не мають офіційної роботи. Такі жителі краю можуть мати проблеми з призначенням пенсії.

За інформацією обласного центру зайнятості, серед безробітних краю переважають чоловіки віком від п’ятдесяти до шістдесяти років, також значна частина незайнятого населення – молодь з вищою освітою.

«Ця категорія людей віком від п’ятдесяти до шістдесяти років, які не працюють офіційно найбільше викликає занепокоєння. Оскільки такі люди можуть мати проблеми з нарахуванням пенсії. Таким особам держава дає можливість добровільно сплачувати внески до пенсійного фонду і таким чином купити собі пенсію. Однак там наразі виходять «кругленькі» суми. Нині в області допомогу по безробіттю отримає понад одинадцяти тисяч жителів», – каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Більшість жителів краю великих надій у пошуку роботи на центр зайнятості не покладають. Дехто планує підзаробити влітку за кордоном.

Софія Романська