Де на Тернопільщині можна купити доступні ліки?

04/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині аптеки продовжують долучатися до програми «Доступні ліки», яка почала діяти в Україні 1 квітня 2017 року. Станом на 1 травня цього року вже укладено угоди з 59 суб’єктами господарської діяльності, а це 191 аптека, яка відпускає ліки. Виписано 44 600 рецептів.

Такі дані на щотижневій нараді були озвучені начальником управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимиром Богайчуком.

Серед районів трійку лідерів очолила Гусятинщина, де у програмі «Доступні ліки» задіяно найбільшу кількість аптечних закладів – 22. Друге місце посідає Чортківський район, де залучено 20 аптек, а третє місце розділили Тернопільський та Бучацький райони. Там до Урядової програми долучилися по 16 аптечних закладів.

Варто зазначити, що до даної програми реімбурсації входять лікарські засоби за 21 міжнародною непатентованою назвою (діюча речовина), що відповідає 157 торговим назвам лікарських засобів. В аптеці пацієнт може вибрати – отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно (23 медикаментозні препарати), або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму (134 препарати).

Водночас просимо жителів Тернопільської області цікавитися програмою «Доступні ліки» у своїх лікарів, у аптечних мережах, повідомляти про неї один одному, адже на реалізацію програми Уряд виділив 500 млн. грн., з яких 13 млн. 671 тис. – на Тернопільщину. Таким чином, це дозволить пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою, що має на меті зменшити смертність, а також покращити стан здоров’я жителів області.