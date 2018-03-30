Де є тваринництво, там – і робочі місця, – Степан Барна під час ради регіонального розвитку в Тернополі

30/03/2018 Розмір тексту:

Останні три роки в контексті загальнодержавної політики на Тернопільщині окреслили певні ключові завдання. Найважливіші – це створення умов для розвитку бізнесу, створення доданої вартості й робочих місць.

Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час розширеного засідання ради регіонального розвитку, що відбулося в області за участі голів сільських рад, голів громад, керівників районів, міст обласного значення та народних депутатів України.

Степан Барна підкреслив, що 2018 рік буде прогресивним з точки зору залучення капітальних вкладень з боку держави в розвиток інфраструктури Тернопільської області. Адже за попередніми оцінками цього року маємо спрямувати на це 2,5 млрд. грн. Зокрема, на відновлення та ремонт сільських доріг передбачено в межах 300 млн. грн.

«Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо, щоб відремонтувати дорожнє полотно протяжністю 3500 км., а саме стільки в області займають дороги місцевого значення. Тому наше завдання – напрацювати концепцію, щоб місцеві дороги були предметом особливої уваги не лише з боку держави, а й з боку органів місцевого самоврядування, які також повинні активно включитися в процес залучення підприємств, які будуть розмитнюватися на Тернопільській митниці. Це дозволить суттєво збільшити індикативні показники митних перевиконання для того, щоб спрямувати більшу суму на ремонт доріг у Тернопільській області», – наголосив Степан Барна.

Предметом особливої уваги під час засідання ради регіонального розвитку також була сільська медицина, на яку вже виділено близько 179 мільйонів гривень. Ці кошти передбачені на будівництво 18 нових амбулаторій, придбання 134-ох автомобілів для сімейних лікарів та покращення матеріально-технічної бази.

Також присутні обговорили створення кооперативного руху на селі, позаяк держава виділяє майже 6,3 млрд. грн. на розвиток сільського господарства в Україні. З цих коштів 4,2 млрд. гривень заплановано спрямувати на розвиток тваринництва. Бо там, де є тваринництво, вважає голова ОДА, є робочі місця і потреба в людях.

«Тому ми сьогодні оцінюємо роботу й органів державної влади і підприємств не за критерієм скільки обробляється землі, а за тим, скільки залучено людей до роботи», – зазначив Степан Барна.

Що ж стосується розвитку кооперативного руху, то в області є багато добрих прикладів, коли люди об’єдналися та сформували ягідні, молочарські кооперативи і відповідно почали на цьому заробляти.

«Для нас важливо створити можливість для реалізації сировини, яку виробляють кооперативи, бо потреба в цьому є нагальна. У цьому напрямі будемо напрацьовувати ефективність використання землі, яку передали об’єднаним громадам. Адже дуже важливо, щоб ці земельні ділянки були використані ефективно й були підготовлені під створення виробничих потужностей, під створення майданчиків для індустріальних парків, під створення кооперативів та тваринницьких комплексів. Над цим працюємо й рекомендуємо над цим працювати громадам», – підкреслив очільник Тернопільщини.