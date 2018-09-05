Далеко не втік: п’яний водій на “Мерседесі” скоїв аварію і заїхав у кювет. ФОТО

04/09/2018 0
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На перехресті проспекту Степана Бандери та вулиць Руська-Шопена-Татарська зіткнулися Daewoo Lanos та Mercedes-Benz близько 1-ї години ночі 4 вересня. Після чого водій Mercedes-Benz з місця події втік.

37-річний водій Daewoo отримав тілесні ушкодження. Як повідомили у патрульній поліції, з травмою голови його забрала карета швидкої медичної допомоги.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. З камер відеоспостереження патрульні встановили номерний знак винуватця ДТП і дані передали в орієнтування.

Обстежуючи прилеглу територію, поліціянти виявили розшукуваний автомобіль, який не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Водій перебував за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння. Він погодився проїхати з інспекторами до медзакладу для перевірки. Обставини аварії з’ясовує слідчий.

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