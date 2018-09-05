Далеко не втік: п’яний водій на “Мерседесі” скоїв аварію і заїхав у кювет. ФОТО

04/09/2018 Розмір тексту:

На перехресті проспекту Степана Бандери та вулиць Руська-Шопена-Татарська зіткнулися Daewoo Lanos та Mercedes-Benz близько 1-ї години ночі 4 вересня. Після чого водій Mercedes-Benz з місця події втік.

37-річний водій Daewoo отримав тілесні ушкодження. Як повідомили у патрульній поліції, з травмою голови його забрала карета швидкої медичної допомоги.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. З камер відеоспостереження патрульні встановили номерний знак винуватця ДТП і дані передали в орієнтування.