Далеко не втекли: на Тернопільщині поліція розшукала трьох учнів

10/11/2017 Розмір тексту:

«Пропали троє неповнолітніх учнів» – саме таке повідомлення надійшло до працівників Монастириського відділення поліції 7 листопада від керівника одного з районних навчальних закладів. Поліцейські розшукали зниклих підлітків та повернули батькам.

Як з’ясувалося, під час пошуків, напередодні втечі у одного з учнів пропала чимала сума коштів. Подія настільки засмутила юнака, що той без попередження та дозволу вирішив покинути навчальний заклад. Зі своїм рішенням поділився ще з двома друзями, а ті, не задумуючись, вирішили тікати разом з товаришем.

Двоє неповнолітніх мешкали неподалік обласного центру, а третій – тернополянин, тож усі направилися саме до Тернополя. Хлопці навіть не сподівалися, що там на них вже чекатимуть правоохоронці, які оперативновстановили, який саме маршрут втечі обрали юні шукачі пригод.

На центральному автовокзалі втікачів разом з працівниками ювенальної поліції зустрічали їхні родичі, які й забрали неповнолітніх. Об’єктом злочинних посягань хлопці не стали, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.