Cпалахнуло миттєво: очевидці розповіли про пожежу на станції техобслуговування

05/12/2017 Розмір тексту:

Ми вже розповідали, що 3 грудня зайнялася стація технічного обслуговування у Тернополі на вул. Микулинецькій.

Вогонь також знищив автомобіль «BMW», холодильник, монітор, матеріали для рихтовки автомобілів, титанові диски, покрівлю будівлі на площі 40 м. кв., двері, вікна, перегородки, стелажі та обладнання для технічного обслуговування автомобілів на площі орієнтовно 50 м. кв. Експерти наразі з’ясовують причини пожежі.

Як розповідають очевидці, станція технічного обслуговування спалахнула миттєво. Припускають, що причиною пожежі могло стати замикання електропроводки. Рятувальники прибули на місце пожежі за кілька хвилин. Проте вогонь майже все знищив. Завдяки діям рятувальникам, не допущено розповсюдження вогню по території стоянки. Там знаходилося п’ятнадцять автомобілів.

«Пожежа була ліквідована черговими караулами частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення першої державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки організованим і професійним діям бійців не допущено поширення вогню по території стоянки та на суміжну будівлю», – повідомляють в управлінні ДСНС в області.

Cофія Романська