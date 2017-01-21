“Чистота” у тернопільській маршрутці шокує. ФОТО

21/01/2017 0
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У соцмережах обговорюють маршрутку №14, яка просто шокує “чистотою”.

Бруд та сміття у автобусі помітила Надя Гринчук-Романська, котра опублікувала відповідні фото у групі “Від Тарнополя до Тернополя“.

“Маршрутка √14 Ще напевно потрібно підвищити проїзд бо крім перевізника, шофера, потрібна прибиральниця… Чому санстанція не перевіряє….ганьба….”, – написала тернополянка.

Допис активно коментують. Дехто з користувачів зазначає, що насмітили в автобусі самі ж пасажири.

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