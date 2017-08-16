Чиновниця райдержадміністрації попалася на хабарі у 6000 гривень

15/08/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно начальника відділу однієї з районних держадміністрацій.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, чиновницю затримали “на гарячому” сьогодні, 15 серпня.

Посадовець вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 6000 грн від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення медичної комп’ютерної діагностики.

Злочин викрито спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з її вимаганням).