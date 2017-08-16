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Чиновниця райдержадміністрації попалася на хабарі у 6000 гривень
15/08/2017 1
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Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно начальника відділу однієї з районних держадміністрацій.
Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, чиновницю затримали “на гарячому” сьогодні, 15 серпня.
Посадовець вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 6000 грн від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення медичної комп’ютерної діагностики.
Злочин викрито спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з її вимаганням).
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Коментарі (1)
Зборівчанин15/08/2017
Це начальник відділу культури збоорівської РДА, також затримали її поддєльніка директора Зборівського РБК. Так і треба тим регіоналам