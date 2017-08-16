Чиновниця райдержадміністрації попалася на хабарі у 6000 гривень

15/08/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно начальника відділу однієї з районних держадміністрацій.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, чиновницю затримали “на гарячому” сьогодні, 15 серпня.

Посадовець вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 6000 грн від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення  медичної комп’ютерної діагностики.

Злочин викрито спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з її вимаганням).

  • Теги:

Коментарі (1)

Зборівчанин

15/08/2017

Це начальник відділу культури збоорівської РДА, також затримали її поддєльніка директора Зборівського РБК. Так і треба тим регіоналам

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
18 / 0,290 / 10m