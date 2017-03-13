Чиновники з Тернопільщини розбазарили гроші, за які мали ремонтувати ФАПи
На Тернопільщині службовці розтратили бюджетні кошти, виділені на фельдшерсько-акушерські пункти. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального закладу охорони здоров‘я разом з службовцями приватного підприємства допустили порушення бюджетного законодавства при використанні понад 200 тис. грн. бюджетних коштів, виділених для ремонтних робіт у фельдшерсько-акушерських пунктах двох сіл Борщівського району Тернопільської області.
Ремонтні роботи виконані неякісно та несвоєчасно. Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України. Досудове розслідування триває.
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