Чиновники з Тернопільщини розбазарили гроші, за які мали ремонтувати ФАПи

10/03/2017 0
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На Тернопільщині службовці розтратили бюджетні кошти, виділені на  фельдшерсько-акушерські пункти. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу  України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені  за попередньою змовою групою осіб).

Розслідуванням встановлено, що посадові особи  комунального закладу охорони здоров‘я разом з службовцями приватного  підприємства допустили порушення бюджетного законодавства при використанні понад 200 тис. грн. бюджетних коштів, виділених для  ремонтних робіт у  фельдшерсько-акушерських пунктах двох сіл Борщівського району Тернопільської області.

Ремонтні роботи виконані неякісно та несвоєчасно.  Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України. Досудове розслідування триває.

 

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