Чиновники з Тернопільщини підробили документи на землю

17/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині працівники Держгеокадастру підробили документи на землю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.



Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість) стосовно службових осіб відділу Держгеокадастру в одному з районів області.

Встановлено, що на основі неправдивих документів службовців відділу Держгеокадастру рішенням суду визнано право власності за місцевою мешканкою на земельну ділянку площею 1,78 га, яка є приватною власністю іншої особи. Відповідні дані, які стали підставою для судового рішення про право власності на успадковану землю отримав адвокат у вищезазначеній державній установі при з‘ясуванні питання щодо спадщини померлого власника ділянки.

Громадянці, яку безпідставно позбавили земельної ділянки, діями службових осіб органу контролю, завдано збитки на суму понад 72 631 грн.

Розслідування триває.