Чиновники сільради розбазарили 200000 гривень

23/01/2017 Розмір тексту:

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно посадових осіб однієї із селищних рад Теребовлянського району за ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що у грудні 2016 року посадові особи однієї із селищних рад Теребовлянського району допустили розтрату коштів місцевого бюджету на суму понад 199 тисяч гривень. Так, заключивши договір з юридичною особою на встановлення дитячого майданчика на території населеного пункту, кошти перерахували фірмі передчасно, без фактичного виконання робіт, вказаних у договорі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.