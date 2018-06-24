Чиновники, правоохоронці та військові змагалися за кубок голови ОДА

24/06/2018 Розмір тексту:

Кубок голови Тернопільської облдержадміністрації зібрав більше сотні чиновників. Вчора у міні-футболі змагалися правоохоронці, військові та чиновники. Загалом участь взяло тринадцять команд.

Кубок голови ОДА проводять у Тернополі восьмий рік поспіль. Цьогорічний турнір присвятили 22-ій річниці Дня Конституції України. Як розповів суддя матчу, змагання відбуваються за правилами традиційного футболу.

«Правила гри майже нічим не відрізняються від великого футболу. Єдине – це менша площадка і менше часу. А так все, як у будь-яких змаганнях з футболу», – наголосив суддя змагань Юрій Королюк.

До гри приєдналися майже всі підрозділи обласної державної адміністрації, поліцейські, військові. Переможців відзначив голова облдержадміністрації Степан Барна.

«Мені приємно сьогодні усіх бачити у спортивному залі. На жаль, через дощ ви змушені грати не на футбольному полі, але від того, я переконаний, гра буде не менш грандіозною. Дякую кожному за участь у цьому спортивному святі, яке ми традиційно присвячуємо Дню Конституції».

Організатори змагань розповіли, що футбол тренує волю чиновників, робить їх більш сильними та наполегливими у реалізації будь-яких завдань.

Софія Романська