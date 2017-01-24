Чиновники “білого дому” заплатили 10 мільйонів за неіснуючий ремонт доріг
Поліція підозрює у привласненні державних коштів посадових осіб ТОВ «Авакс Проф», яке уклало угоди з управлінням капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації щодо ремонту доріг у місті Шумськ.
Про це свідчить ухвала Шумського районного суду від 13 січня, повідомляють Наші гроші.
За даними слідства, у серпні 2016 року управління капітального будівництва замовило ТОВ «Авакс Проф» капітальний ремонт вул. Енергетична та вул. Лесі Українки на загальну суму 9,77 млн грн.
У вересні управління перерахувало фірмі 2,93 млн грн. авансу, а у грудні 6,52 млн грн. Усього 9,45 млн грн. Втім, як встановило слідство, роботи по ремонту доріг так і не були виконані.
Суд надав слідчим СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017210200000006 від 05.01.2017, доступ до документів управління капітального будівництва Тернопільської ОДА та ТОВ «Авакс Проф» щодо ремонту двох вулиць у Шумську.
ТОВ «Авакс Проф» належить Дмитру Ярмоленку, який також володіє ТОВ «Сакура Плюс», та Ганні Ярмоленко, керівник Наталія Грохола.
Із 2014 року фірма виграла тендерів на 138,63 млн грн.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Правда24/01/2017
Списали на біатлонівській базі в с. Підгороднє 10 міл. грн. мало, вот доробилися та поділилися.