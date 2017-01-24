Чиновники “білого дому” заплатили 10 мільйонів за неіснуючий ремонт доріг

24/01/2017 Розмір тексту:

Поліція підозрює у привласненні державних коштів посадових осіб ТОВ «Авакс Проф», яке уклало угоди з управлінням капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації щодо ремонту доріг у місті Шумськ.

Про це свідчить ухвала Шумського районного суду від 13 січня, повідомляють Наші гроші.

За даними слідства, у серпні 2016 року управління капітального будівництва замовило ТОВ «Авакс Проф» капітальний ремонт вул. Енергетична та вул. Лесі Українки на загальну суму 9,77 млн грн.

У вересні управління перерахувало фірмі 2,93 млн грн. авансу, а у грудні 6,52 млн грн. Усього 9,45 млн грн. Втім, як встановило слідство, роботи по ремонту доріг так і не були виконані.

Суд надав слідчим СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017210200000006 від 05.01.2017, доступ до документів управління капітального будівництва Тернопільської ОДА та ТОВ «Авакс Проф» щодо ремонту двох вулиць у Шумську.

ТОВ «Авакс Проф» належить Дмитру Ярмоленку, який також володіє ТОВ «Сакура Плюс», та Ганні Ярмоленко, керівник Наталія Грохола.

Із 2014 року фірма виграла тендерів на 138,63 млн грн.