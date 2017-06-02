Чиновникам з Почаєва “світить” кримінал

02/06/2017 Розмір тексту:

Виділення місця під полігон твердих побутових відходів сьогодні є актуальною і досить гострою проблемою для багатьох населених пунктів області. На сьогоднішній день на Тернопільщині немає жодного сміттєзвалища з повним пакетом дозвільних та проектних документів. Усі громади складують відходи без відповідних дозволів та погоджень і з порушенням ряду вимог природоохоронного законодавства. З різних причин органи місцевого самоврядування не розпочинають тернистий шлях вибору та узаконення місця для видалення ТПВ.

Складна ситуація склалася і в Почаєві, де ще у 2008 році земельна ділянка під облаштування полігону побутових відходів була затверджена рішенням сесії міської ради із порушенням основних вимог щодо його розміщення до найближчих будинків, сільськогосподарських земель та лісових насаджень. З того часу сміттєзвалище експлуатується комунальним підприємством Почаївської міської ради, а роботи з його узаконення та приведення у відповідність до вимог Закону України «Про відходи» так і не проведено. Перевірки останніх років, проведені Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області, показали, що проектна документація на місце видалення відходів не розроблена, контроль за станом підземних вод не здійснюється, відсутні сітчасті огородження та система захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 239 Кримінального Кодексу України, Кременецьким відділом поліції ГУНП в Тернопільській області за матеріалами Інспекції відкрито кримінальне провадження.

Проводиться розрахунок розміру збитків, заподіяних внаслідок забруднення підземних вод фільтратом сміттєзвалища.