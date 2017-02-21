Чиновника з Тернополя оштрафували за те, що дав премію власному синові

21/02/2017 0
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Апеляційним судом Тернопільської області залишено в силі постанову Тернопільського міськрайонного суду про  притягнення до адміністративної відповідальності заступника начальника Тернопільського обласного управління водних ресурсів за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією передбачених ч.1 та ч. 2 статті  172-7  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справу заслухано за участі прокурора прокуратури області, повідомляють у прес-службі відомства.

У суді доведено, що держслужбовець не повідомив про конфлікт інтересів та прийняв рішення щодо  преміювання власного сина. Суд призначив йому покарання за скоєння корупційного правопорушення  у вигляді штрафу.

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