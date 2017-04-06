Чиновника з Тернопільщини оштрафували через зволікання з декларацією

06/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині чиновник РДА заплатить штраф за несвоєчасне подання декларації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури забезпечено розгляд у суді протоколу про вчинення корупційного адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП України – порушення вимог фінансового контролю, що призвело до несвоєчасного подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Постановою Бучацького районного суду Тернопільської області державного службовця 6 рангу Бучацької РДА визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. На декларанта накладено адміністративне стягнення.