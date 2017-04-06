Чиновника з Тернопільщини будуть судити через е-декларацію

06/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині чиновник відповідатиме за недостовірні дані у e-декларації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Лановецьким відділом Кременецької місцевої прокуратури виявлено факт подання начальником відділу Держгеокадастру у Лановецькому районі Тернопільської області завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Встановлено, що начальник відділу Держгеокадастру у Лановецькому районі Тернопільської області, вніс у декларацію недостовірні дані про наявні у нього на праві власності об’єкти нерухомості, вказавши не все майно. Злочин викрито спільно з міжрайонним відділом №3 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Розпочато досудове розслідування за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Слідство триває.