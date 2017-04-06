Чиновника з Тернопільщини будуть судити через е-декларацію

06/04/2017 0
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На Тернопільщині  чиновник відповідатиме за  недостовірні дані у e-декларації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Лановецьким відділом Кременецької місцевої прокуратури виявлено факт подання начальником  відділу Держгеокадастру у Лановецькому районі Тернопільської області  завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Встановлено, що начальник відділу Держгеокадастру у Лановецькому районі Тернопільської області,  вніс у декларацію  недостовірні дані  про  наявні  у нього на праві власності об’єкти нерухомості, вказавши не все майно. Злочин викрито спільно з міжрайонним відділом №3 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Розпочато досудове розслідування за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Слідство триває.

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