Чиновник з Тернопільщини за минулий рік заробив майже стільки ж, скільки Гройсман і Порошенко

10/04/2018 Розмір тексту:

Відомий уродженець Тернопільщини, нині глава Національного банку України, ввійшов до трійки українських чиновників, які найбільше заробили протягом минулого року.

Ще 1 квітня усі українські чиновники завершили подавати декларації.

Громадське проаналізувало декларації 10 високопосадовців, які заробили найбільше у минулому році.

До трійки лідерів увійшли: голова уряду Володимир Гройсман (дохід у 17,1 мільйона гривень), Президент України Петро Порошенко (дохід у 16,3 мільйона) та новий голова Національного банку, уродженець Тернопільщини, Яків Смолій (дохід у 15,2 мільйона). У той час найменше заробив спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Його дохід склав 731 тисячу гривень.

Джерело: Терен