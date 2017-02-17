Чиновник з “білого дому” намагався “відбілити” репутацію на прес-конференції

17/02/2017 Розмір тексту:

Чотири кримінальні провадження відкрила прокуратура області щодо зловживання службовим становищем спеціалістами управління капітального будівництва ОДА. Ситуацію прокоментував на прес-конференції керівник управління Віктор Кузяк.

Упродовж минулого року в області вдалося завершити ремонтні роботи на багатьох довгобудах, зокрема в Тернопільській університетській лікарні, геріатричному будинку у Шумському районі, на очисних спорудах у Микулинцях і Ланівцях, – повідомив начальник управління капітального будівництва ОДА Віктор Кузяк. Проте у громадських активістів виникло чимало питань щодо ефективного використання бюджетних коштів і якості робіт.

«У зв’язку з початком прокуратурою Тернопільської області досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом нібито вчиненням службовими особами управління капітального будівництва Тернопільської області кримінальних правопорушень, йдеться про зловживання службовим становищем, привласнення, розтрата майна, управління вважає своїм обов’язком надати інформацію громадськості. Згідно повідомлень прес-служби СБУ, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з управлінь Тернопільської ОДА наприкінці 2016-го року підписали неправдиві акти виконаних робіт з приватними підприємствами сусідніх областей. У документах йшлося про будівництво очисних споруд та ремонт доріг у райцентрах області. Злочин викрито працівниками Служби безпеки у Тернопільській області», – відзначив Віктор Кузяк.

Щодо ефективного використання бюджетних коштів, то керівник управління відзначив, що вони надходять з державного бюджету невчасно.

«Кошти в нас приходять, але вони не є перехідними, тобто кошти, які поступили, вони повинні бути використані, якщо вони не використовуються, то передаються назад до державного бюджету. На жаль, часто кошти надходять пізно. Але для початку роботи кожен підрядник повинен отримати тридцятивідсотковий аванс, якщо кошти поступають запізно, то виконати роботу буває дуже складно. Тендерна система на сьогоднішній день недосконала», – додав Кузяк. Він підтвердив також наявність судимості у минулому, проте запевнив, що вона погашена і термін був умовним.

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