Чиновник ОДА “нагрів” державу на півмільйона гривень

11/03/2017 Розмір тексту:

Причетними до махінацій з бюджетними коштами виявилися посадовець управління капітального будівництва ОДА та керівник приватного підприємства, яке здійснювало реконструкцію.

Як розповіла старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Лілія Шелінгович, об’єктами реконструкції були комунальна дитячо-юнацька спортивна школа в Чорткові, будинок культури у селі Білобожниця, клуб та амбулаторія сімейної медицини у Нагірянці. Замовник справно виплатив виконавцю кошти, підписавши акти виконаних робіт. Проте, як з’ясували поліцейські, а згодом підтвердили будівельно-технічна та судово-економічна експертизи й позапланова ревізія фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва , вартість робіт та матеріалів були безпідставно завищені. Та настільки, що державна казна втратила п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч гривень.

Кримінальне провадження розслідуване щодо директора приватного підприємства за частиною першою статті 366 ККУ – службове підроблення вже скеровано до суду, а посадовець ОДА нестиме відповідальність за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки – частина 2 статті 367 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.