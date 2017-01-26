Чиновник Тернопільської міськради може позбутися посади через полювання

26/01/2017 Розмір тексту:

Поведінку директора комунального підприємства «Міськавтотранс» Мирона Сновиди під час полювання 22 січня у Бережанському районі обговорили на профільній комісії міської ради 25 січня.

Раніше у засобах масової інформації було оприлюднено відео із місця полювання, яке оприлюднили особи, які затримали представника міської ради. Директора підприємства звинувачували у тому, що він був нетверезий, займався браконьєрством, та хизувався тим, що має «кришу» у міській раді. Багато депутатів були обурені таким фактом, а тому питання винесли на розгляд постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. Участь у ній взяли не тільки члени комісії, а й громадські активісти, заступник міського голови Володимир Дідич, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський і сам винуватець події. Ось, що він розповів присутнім.

– У неділю, 22 січня, я перебував на законному полюванні на полях, – розповів Мирон Сновида. – Мав на це відповідні документи. Буду говорити правду, даю слово офіцера, людини, директора, тільки правду. Біля 11-ої телефонує лісничий: «Де ви перебуваєте?». Кажу: «Хутір Козівка». «Підійдіть, будь ласка, поясните людям, я вас прошу, бо люди кажуть, що я не там полювання проводив». Лісничого знаю роки, я там виріс, мій батько там був лісником. Йду від поля 20 метрів до лісу і зустрічаюся з лісничим. У нас не було ні словесної перепалки, нічого. Він каже: «Ви знаєте офіцерів, там є офіцери зі Служби безпеки, ще з якихось служб, скажіть, що вчора тут було полювання, щось там стріляли, бо вони побачили кров якусь, сліди по лісі, лежаки з крові, скажіть, що це вчорашнє, а не сьогодні перед ними хтось ходив і нафальшивив їм, щоб вони йшли на ті угіддя». Підхожу, вітаюся, подаю руку, ніхто мені руки не подає. Стає 8-9 чоловік навколо, і животами мене штовхають від одного до другого місця. «Ти п’яний» – кажуть. А я не п’яний, я ніколи не п’ю на полюванні зовсім, мені стан здоров’я не позволяє, я відповідаю за свої слова. Один хапає за палець, вириває всі документи, забирає цевьо від рушниці. Вони все знімали на відео, ніхто не показав всього. Зараз я в лікарні перебуваю, у мене цукровий діабет. Мені не те що образливо, мені перед вами всіма соромно, що ви зараз таке питання по мені розглядаєте. Так, термін вийшов на рушницю, я вину свою визнав, склали адміністративний протокол, я оплатив штраф, пояснення написав, з протоколом згідний, буду відповідати згідно чинного законодавства, дали штраф. Ні в одній інстанції я не заявляв, що забрали в мене документи, що відібрали цевьо, бо мені соромно, у мене там син працює в тій службі звідки ці люди. Там не було ніяких громадських активістів, 14 чоловік, які там були – це працівники СБУ, інших інстанцій. Всі були зі зброєю, вони казали, що згідно ліцензії здійснювали полювання. Про сани, з яких капала кров інформацією не володію. В суботу було полювання більше, як 20 чоловік, вони полювали. Не казав, що маю знайомства у міськраді, кришу круту, за міську раду нічого не згадував.

Члени комісії та громадські активісти ще мали багато запитань та уточнень, щодо події. Намагалася з’ясувати, хто ж затримав Мирона Сновиду. Він сказав, що всіх знає особисто, що це представники СБУ та інших правоохоронних органів, але прізвища відмовився називати.

– Головне розібратися, хто здійснював затримання, щоб ми могли на робочій групі в поліції з цими людьми поспілкуватися, – зауважив Іван Ковалик, представник Самооборони майдану Тернопільщини. – Для мене є дивним факт, що працівники СБУ заявляють на якісь протоколи. Якщо вони були зі зброєю в лісі і здійснювали полювання, то 22 числа виходу на парнокопитних вже не було, і полювати в лісі заборонено. 22 можна було полювати тільки на полі, значить ці люди порушували закон, і самі є браконьєрами.

Після уточнюючих запитань Мирону Сновиді порадили звернутися в поліцію і заявити про те, що у нього забрали документи і частини від рушниці, щоб цей випадок об’єктивно розслідували.

– Після публікацій у ЗМІ багато депутатів були обурені таким фактом, – зазначив депутат Роман Навроцький. – До сесії міськради ще є трохи часу, якщо ви не звернетесь в поліцію, СБУ і не буде розслідуваний цей факт затримання, складання протоколів, якщо такого не буде, то ми зареєструємо проект рішення «Про невідповідність займаній посаді директора КП «Міськавтотранс». Ми хочемо вас захистити, захистіть себе і ми разом відстоємо вашу честь. Якщо ви цього не зробите, то ми будемо сприймати це, як п’яні розбірки ментів, які не поділили дикого кабана.

Після цього Мирон Сновида попросив захисту у депутатів та пообіцяв, що 26 січня звернеться у поліцію і дасть покази щодо випадку на полюванні.

Ольга Трач

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