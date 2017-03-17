Чим завершиться епопея навколо міськради?

17/03/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, слідчі зі столиці разом з місцевими правоохоронцями проводили обшуки Тернопільської міської ради. Намагалися знайти документи щодо економічних злочинів місцевих посадовців. Результати обшуків наразі невідомі.

Обшуки Тернопільської міської ради тривали від шостої години ранку майже до обідньої пори. Ситуацію прокоментував заступник директора департаменту комунікації Нацполіції Микола Гулевич: «Обшуки проводилися для того, щоб встановити ланцюжок злочинної схеми щодо заволодіння земельними ділянками територіальними громадами міста Тернополя. Зафіксовані порушення законодавства службових осіб Тернопільської міської ради і підконтрольних їм службових осіб комунальних підприємств з порушенням правил, які регламентують містобудівну діяльність».

Міський голова Тернополя Сергій Надал запевняє, що всі документи у порядку, а також бачить у проведенні обшуків політичний підтекст. «Дуже дивно, що це все так відбувається. Напевно таким чином намагаються показати всій Україні, як борються з корупцією та економічними злочинами у міських радах і адміністраціях. Щодо документів, то вони всі в порядку. Ми не чинимо опору, правоохоронні органи можуть їх переглянути у будь-який момент».

Результати перевірки наразі не відомі.

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