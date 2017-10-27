Чим загрожує фейковий диплом Марії Баб’юк?

27/10/2017 Розмір тексту:

Директор Галицького коледжу, депутат Тернопільської міської ради Марія Баб’юк знову потрапила в халепу.

Освітянка не зуміла підтвердити наявність у неї диплому кандидата фізико-математичних наук. Про це розповів на прес-конференції начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол.

У рамках кримінального провадження вона надала копію документа. Однак у профільному міністерстві не змогли знайти документів, які підтверджують факт набуття Баб’юк наукового звання.

Ми спробували з’ясувати чим ця обставина загрожує полум’яній націоналістці.

По-перше, правоохоронці дослідили, що така невідповідність завдала бюджету 105 тисяч збитків. Але, як з’ясувалося, термін давності по цьому правопорушенню вже минув. Принаймні, на цьому наполягають захисники пані директорки.

По-друге, це мало загрожує теперішньому статусу Марії Баб’юк як директора коледжу. Законодавство не вимагає для керівника навчального закладу з таким статусом звання кандидата наук. Щоправда, із загальної логіки випадають роки, коли Баб’юк очолювала не коледж, а Галицький інститут. Нагадаємо, що до 2011 року коледж мав статус інституту. Чи міг фахівець без наукового звання очолювати заклад вищого рівня акредитації?

Зрештою, це також давня історія, яка по-третє, мало впливає на її політичне майбутнє. Пані Баб’юк є депутатом міськради і входить до правлячої у Тернополі партії “Свобода”.

Щодо моральної сторони, до якої апелююють громадські активісти – відповідь проста. В її віці таке мало зачіпає та цікавить…