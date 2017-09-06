Чим захоплюватимуть тернополян цьогорічні театральні вечори

06/09/2017 Розмір тексту:

ХV-ий Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори» розпочинається 17-го вересня.

Цьогорічний ювілейний фестиваль присвячений 130-тій річниці народження Леся Курбаса. Глядачам обіцяють окрім академічних вистав сучасні постановки. Загалом до уваги шанувальників театрального мистецтва актори готують дванадцять У програмі «Тернопільських театральних вечорів» – «Блаженний острів, або отак загинув Гуска», «Любов до скону», «Біла ворона», «Бути знизу», «Кольори», «Сяй, мій божевільний діаманте», «Украдене щастя», «Сорочинський ярмарок». Серед дебютантів – Київський «Дикий театр» і театр «Золоті ворота».

«Відкриє цьогорічний фестиваль Київський академічний театр комедією Миколи Куліша «Блаженний острів, або отак загинув Гуска». Сподіваємося, ця комедія захопить увагу глядача. Також у програмі вечорів – ряд інших цікавих вистав. Будуть і академічні вистави, і сучасні. Сподіваємося, «Тернопільські театральні вечори» зберуть чималу аудиторію різних вікових категорій», – відзначила керівник літературно-драматургічної частини академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Ірина Папуша.

Щодо бюджету «Театральних вечорів», то частину коштів було виділено з обласного бюджету.

Софія Романська