Чим цього разу завершаться гучні обшуки у міськраді і чому мовчить Степан Барна?

20/03/2017 Розмір тексту:

В останній день тижня, 17 березня, столичні правоохоронці провели обшуки у кількох підрозділах Тернопільської міської ради.

Крім того, за наявною у редакції інформації, також відбулись обшуки у помешканнях кількох директорів комунальних підприємств, серед котрих «Тернопільбудінвестзамовник», «Матеріально-технічне забезпечення», «Масив».

Поки що у громади та політикуму питань більше ніж відповідей. Але на окремі факти варто звернути увагу.

По-перше. Замість чітких і фахових спростувань щодо звинувачень, міський голова взявся шукати прихистку в політичній площині. Він звинуватив діючу владу в застосуванні методів часів Януковича та заявив про політичний тиск за позицію його партії ВО «Свобода».

Однак така риторика мера не дуже «лягає» на фоні нещодавніх подій. Зокрема минулого тижня Тернопільська обласна рада скликала термінову позачергову сесію з приводу силового розгону блокадників «торгівлі на крові». А ось якраз Тернопільська міська рада у цьому ж питанні продемонструвала повну лояльність до Президента і відмовчалась. Також не було жодної окремої заяви з приводу блокади і з уст самого Сергія Надала.

То яка ж логіка чинити тиск на лояльного мера? Враховуючи вище сказане, це більше схоже на маніпуляцію фактами та грубий, незграбний спосіб прикривати кримінал політикою.

По-друге. Реакції лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока також нема. У повітрі витає запах виборів і партія не бажає ризикувати зниженням власного рейтингу.

По-третє. Навіть після прямих звинувачень тернопільського мера в сторону президента, відсутня будь-яка реакція першої особи області Степана Барни та партії Порошенка «Солідарність» з цього приводу.

Тому складається враження, ніби до цього причетний впливовий представник владної коаліції «Блок Петра Порошенка – Народний фронт», який є надійним посередником та покровителем як на місцевому, так і на національному рівні. Хто він? Заступник міського голови Володимир Дідич, секретар міськради Віктор Шумада, товариш Авакова екс-нардеп Михайло Апостол чи особисто Степан Барна?

Так чи інакше, незабаром ситуація проясниться і стане зрозуміло хто і з якою метою активізував розслідування стосовно міцного мера. Щоправда подібне шоу з гучним затриманням, а згодом спусканням на гальмах Тернопіль вже бачив.

Та поки що ця історія більше схожа не на простий рімейк старого кіно, а на серйозно видозмінений сюжет з перспективою несподіваного фіналу.