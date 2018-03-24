Чим Тернопільщина дивуватиме туристів. ВІДЕО

24/03/2018 0
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Про те, як в області працюють над залученням туристів та чим їх дивуватимуть і вражатимуть протягом року, розповів у студії телеканалу ТТБ у програмі «Тема дня» начальник відділу туризму облдержадміністрації Назар Яворський.

Також під час ефіру говорили про розвиток туризму на Тернопільщині, про основні пріоритети в цьому напрямі на 2018 рік та про початок літнього туристичного сезону.

Водночас, Назар Яворський поінформував про формування туристичної інфраструктури, про найяскравіші візитівки нашого краю й про облаштування під’їзних шляхів до туристичних об’єктів.

Відео ТТБ

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