Чим погода дивуватиме жителів Тернопільщини
Погодні умови на Тернопільщині знову дивуватимуть мінливістю. Метеорологи передбачають різкі перепади температурних показників від заморозків до десяти градусів тепла. Також можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Останні дні зими будуть відносно теплими, – кажуть метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від нуля до десяти градусів тепла.
«Загалом передбачається хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі від одного градуса морозу до трьох градусів тепла; вдень від нуля до восьми градусів тепла. У першій половині доби обійдеться без опадів, ближче до вечора можливі невеликі дощі з мокрим снігом. Під час опадів погіршуватиметься видимість».
За словами метеорологів, на початку березня також передбачають мінливі погодні умови.
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Коментарі (1)
Редактор27/02/2017
Чим погода дивуватиме МЕШКАНЦІВ Тернопільщини