Чим погода дивуватиме жителів Тернопільщини

27/02/2017 Розмір тексту:

Погодні умови на Тернопільщині знову дивуватимуть мінливістю. Метеорологи передбачають різкі перепади температурних показників від заморозків до десяти градусів тепла. Також можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Останні дні зими будуть відносно теплими, – кажуть метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від нуля до десяти градусів тепла.

«Загалом передбачається хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі від одного градуса морозу до трьох градусів тепла; вдень від нуля до восьми градусів тепла. У першій половині доби обійдеться без опадів, ближче до вечора можливі невеликі дощі з мокрим снігом. Під час опадів погіршуватиметься видимість».

За словами метеорологів, на початку березня також передбачають мінливі погодні умови.