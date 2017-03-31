Чим дивуватиме “КіноХвилька”? Програма

31/03/2017 Розмір тексту:

Як народжуються мультфільми, як придумати історію і створити анімаційного персонажа, що таке дитяче телебачення, як підготуватися до зйомок дитячих телепрограм? Відповіді на ці та багато інших запитань дорослі та діти зможуть отримати на І Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно, анімації і телебачення «КіноХвилька». Відбудеться він 7-9 квітня у Палаці кіно та Українському домі «Перемога».

– Цей проект, як і минулорічну «Кінохвилю», реалізовуємо за підтримки Державного агентства з питань кіно і Національної спілки кінематографістів України, – говорить Леонід Бицюра, заступник міського голови, представник Української кіноакадемії. – У зв’язку із прийняттям закону «Про підтримку кінематографії в Україні» відкриваються доволі цікаві можливості для створення фільмів, програм, анімації. І цікаві можливості по дитячому сегменту, адже фактично 100% витрат на дитячі продукти будуть повертати з державного бюджету. Це добра мотивація для створення таких продуктів. На цей фестиваль ми задіяли грантові кошти Програми національних обмінів за фінансування ЄС і Національного фонду підтримки демократії США. Це для нас також відкриває нові можливості оскільки поки що ми обходимось без бюджетних коштів, тільки на спонсорських і меценатських ресурсах. Вдалося створити цікаву триденну програму і запросити знаних гостей. Запрошуємо і тернополян до створення професійних середовищ сценаристів, режисерів, акторів.

Поділитися досвідом створення фільмів, мультфільмів та дитячих телепрограм до Тернополя приїдуть фахівці з Києва, Харкова, Запоріжжя, Івано-Франківська. Будуть представники Школи кіно і телебачення «Дитятко», Дитячої телестудії ведучих «ВеселкаTV», Першої дитячої телешколи. Приїде відомий мультиплікатор Людмила Ткачикова з «Укранімафільм». Буде презентація нового сучасного мультфільму «Микита-кожум’яка». Приїде виконавець головної ролі в українському мюзиклі «Трубач» Леонід Шевченко. Буде художник-мультиплікатор, режисер Степан Коваль. Роман Дзвонковський з Івано-Франківська проведе анімаційну майстерню для дітей. Свої телепродукти на фестивалі представлять також тернопільські канали ТТБ, TV-4, ІНТБ. Покажуть створені власними силами мультфільми і тернопільські діти, які займаються у гуртку анімації «Руда миша».

У програмі передбачені також презентації книг, перегляд фільмів і мультфільмів, майстер-клас з писанкарства. А 8 і 9 квітня відбудеться кастинг дітей віком 10-13 років на голові ролі у дитячому повнометражному фільмі Анатолія Матешка «Гаврик». У рамках фестивалю діти, під керівництвом тернопільської письменниці Ірини Мацко, створять найбільшу великодню листівку і проведуть флешмоб «Долоньки дружби та щирості». Під час фестивалю буде також започатковано дві премії: «На кращий кіносценарій дитячого фільму» та «Кращий мультфільм про Тернопіль а героя сучасності».

7 і 8 квітня фестиваль розпочинатиметься о 12.00, а 8 квітня – о 10.00. Вхід на всі заходи – вільний.

Ольга Трач

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