Чи знайдуться в Тернопільській обласній раді адепти Саакашвілі?

08/12/2017 Розмір тексту:

В порядку денному сесійного засідання 8 грудня є кілька звернень щодо оцінки поточної політичної ситуації в країні.

Серед інших – проекти звернень щодо створення антикорупційних судів, захисту антикорупційних органів тощо.

Цілком можливо, що в стінах обласного парламенту навколо цих питань розгорнуться політичні баталії.

Хоча після звинувачень силовиків на адресу Саакашвілі у використанні коштів “гаманця” Януковича – біглого екс-олігарха Курченка, прихильників так званого антикорупційного руху поменшало. Як не парадоксально, причиною цього є поведінка Міхо, який не захотів ділитися антикорупційною “ковдрою” з іншими. Якщо кілька місяців тому такі партії як “Батьківщина”, “Самопоміч”, “Громадянська позиція” та інші були серед тих, хто підтримував Саакашвілі в Україні, то зараз їх запал пропав.

На місцевому рівні – ситуація ще гірша. Дієвого осередку Руху нових сил так і не створено. Натомість інші активні діячі, які позиціонують себе антикорупціонерами і прихильниками Міхо, давно “побили горшки” з місцевими політиками. Наприклад, зі впливовою в обласному парламенті “Свободою”.

Тому треба визнати, що наразі ця територія є чужою для прихильників Міхо. І сьогодні навряд чи якась з політичних сил, представлених в обласній раді, буде піднімати питання Саакашвілі. Максимум, на що здатен місцевий істеблішмент – це прийняти делікатне звернення щодо підтримки антикорупційних органів. І то – якщо не будуть надокучати галасливі активісти.