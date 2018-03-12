Чи зможуть селяни Тернопільщини продавати домашнє молоко?

11/03/2018 Розмір тексту:

У селян вимагають – підвищити якість молока. Від липня в Україні планують відмовитися від молока другого ґатунку, так званого домашнього. Зокрема, йде мова про заборону реалізації молока після ручного доїння.

Запровадження нових стандартів молока, пов’язане із угодою про Асоціацію з ЄС. Молокопереробні підприємства Європи не можуть використовувати молоко другого ґатунку. Оскільки забруднене молоко не дає можливості виробити продукт високого ґатунку.

«Стоїть завдання – підвищити якість та санітарну гігієну молока. До прикладу, у країнах Європейського Союзу немає поділу молока на ґатунки. Там виробляють лише молоко ґатунку, який відповідає екстракласу. Україна ж підписала угоду про Асоціацію з ЄС, прийняла на себе зобов’язання привести до європейських вимог і своє виробництво. Діючий стандарт молока в Україні передбачає чотири ґатунки. Відтак останній ґатунок – це фактично забруднене молоко. І жодне з переробних підприємств не може виробити ґатункову продукцію, використовуючи таке молоко. Відтепер селянину доведеться приділяти більше уваги гігієні отримання молока. Молоко має бути не нижчим першого ґатунку», – відзначив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в області Олександр Дністрян.

Отож, селянам радять об’єднуватися та створювати кооперативи. Таким чином можна буде виробляти більш якісне молоко, яке купуватимуть підприємства за високою ціною.

Софія Романська